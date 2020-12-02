نجوى كرم تكشف لأول مرة تفاصيل عن زواجها من يوسف حرب.. هل تعرضت للضرب؟

يتصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم حديث الصفحات الفنية والمواقع الإخبارية بعد اللقاء الحصري الذي أطلت به أمس مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر برنامجه الشهير جعفر توك.

وتحدثت الفنانة اللبنانية لأول مرة عن زواجها من متعهد الحفلات "يوسف حرب" والذي تم منذ أكثر من 20 سنة ولم يستمر سوى سنتين بسبب ضغوطات العائلة.

وكانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي هو من الديانة المسلمة، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أن الثنائي انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.

وكشفت الفنانة اللبنانية مساء أمس تفصيل لم يكن يعرفه الكثير حول أنها كانت الزوجة الثانية، إذ أن يوسف وقتها كان متزوجاً ولديه أطفال إلا أن الحب دفعه نحو نجوى كرم التي صرحت أنها رفضت أن يُطلق زوجته الأولى حتى لا تشعر بأي ذنب تجاه أي شخص.

في نفس السياق، كان الجمهور قد استرجع تصريحات سابقة لـ نجوى أكدت فيها أن يوسف خلال فترة زواجهما قد رفع يده عليها وصفعها بعد أن كانت هي من قامت باستفزازه، ووقتها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصريحها حول "أنها هي من استفزت زوجها" وأنها ما كان يجب أن تقبل ذلك بسبب الإنفتاح الكبير الذي يعيشه العالم العربي والمطالبات بحقوق المرأة. يوسف وقتها أكد أنها لم تكن صفعة بالمعنى الحقيقي بل مجرد ضربة خفيفة، إلا أن ذلك لم يشفع لهما من الانتقادات.

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