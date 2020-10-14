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"نحن كنساء لا نسيء فهم أحد".. رسالة بورتشين تيرزي اوغلو تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

منشور 14 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 01:20
بورتشين تيرزي اوغلو
بورتشين تيرزي اوغلو

تصدر مشهد من المسلسل التركي "اتصل بمدير اعمالي" مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استحسان رواد هذه المواقع فقد اشادوا بالممثلة بورتشين تيرزي اوغلو التي ظهرت بشخصيتها الحقيقية.

تحدثت بورتشين عن التحرش في الحلقة بخطاب أثر في الجميع، قالت فيه: "نحن كنساء لا نسيء فهم أحد، نحن لا نسيء فهم المعتدين والتصرفات القذرة التي تحصل لنا، نحن نخرج أصواتنا". كما أنها دعت إلى عدم السكوت عن هذه الإساءات، "لأننا اذا صمتنا لن تتوقف هذه التحرشات".

 

وقد تم تداول هذا المشهد بشكل كبير وحصد على مشاهدات كثيرة، ومن الممكن أن يكون هو المشهد الوحيد الذي شهد هذا الكم من التفاعل. 

مسلسل "اتصل بمدير اعمالي" هو مسلسل تركي يروي قصة  عن بعض الاشخاص الذين يعملون ادارة شركة كبيرة يعمل المديرين فيها علي اكمل وجه و بحد في العمل للحفاظ علي عملاء الشركة الاغنياء .

والحفاظ ايضا علي سمعة الشركة و مكانتها بين الشركات الاخرى و بعد وفاة مالك الشركة و مديرها تبدا الصراعات و المنافسات بين العاملين فيها و لكن يتم هذا بشكل طريف و كوميدى ، وهذا هو ما يميز المسلسل انه يتطرق لمناقشة العديد من القضايا و المشكلات في اطار الكوميديا. 

 

كما أن كل حلقة يكون هناك ضيوف شرف من نجوم تركيا منهم، هازال كايا وتوبا بويوكستون وغيرهم الكثيرين.
 


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