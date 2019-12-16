ندى بسيوني في تصريح صادم عن الخيانة..شاهدوا ماذا قالت! (فيديو)

صدمت الفنانة المصرية ندى بسيوني الجمهور العربي خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن أدلت بتصريح غريب حول موضوع الخيانة وكيف تعرضت لهذا الأمر خلال مرحلة من مراحل حياتها، وكشفت عن الأسلوب الذي اتبعته في ذاك الوقت حتى تتخطى هذه الحالة بشكل سلس.

وفي لقاء مع برنامج "تحيا الستات" ومقدمته راغدة شلهوب، أكدت الممثلة ندى بسيوني أنها شعرت بالسعادة وحسب عندما تعرضت للخيانة، وتابعت قائلة: "عندما تتعرض المرأة للخيانة تعرف أن هذا الشخص لا يستحقها لذا تتركه وهي تشعر بالراحة".

وأضافت: "اللي بيخوني بيبسطني جدًا"، وأوضحت أن موضوع الخيانة بشكل عام لا يقتصر فقط على العلاقة بين الرجل والمرأة، فمن الممكن أن تكون الخيانة موجودة أحيانًا حتى بين الأصدقاء والمقربين.

وندى بسيوني ممثلة مصرية اكتشفها المخرج عبد المنعم شكري وقدمها كوجه جديد في فيلم "الجوهرة" بدور "إلهام المرعشلي"، وكانت قد شاركت في سباق رمضان الدرامي لعام 2018 في مسلسل "مليكة"، إلى جانب كل من دينا الشربيني وصفاء الطوخي ومحمد شاهين وغيرهم.

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