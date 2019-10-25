نسرين طافش باتت جاهزة للـ(هالاوين) و بالصور

باتت الفنانة نسرين طافش جاهزة للاحتفال بالهالاوين من خلال جلسة تصوير جديدة تتناسب مع أجواء الهالاوين الذي يتم الاحتفال به هذه الأيام، ونشرت الصور وفيديوهات من جلسة التصوير على حسابها بموقع (انستجرام) معلقة :(شو اكتر فلم رعب حلفتو يمين بعدو ما تشوفو افلام رعب).

وتستعد نسرين خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى فيلم مصري جديد تخوض به ثاني تجاربها في السينما المصرية بعد تقديمها فيلم (نادي الرجال السري) تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل وماجد الكدواني، وبيوميفؤاد وعدد من ضيوف الشرف وتم عرضه يوم 23 يناير الماضي.