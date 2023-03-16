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نسرين طافش تستعد لشهر رمضان على طريقتها الخاصة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 02:55
 نسرين طافش
 نسرين طافش

البوابة-شاركت الفنانة البنانية نسرين طافش، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صورا من استعدادها لشهر رمضان المبارك على طريقتها الخاصة.

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وعلقت نسرين علي الصور قائلةً: (شهر رمضان قرب كتير ، ربي يجعلو خير و سلام و محبة و رحمة لكل الناس ، و بما انو في كتير ناس بدل ما تحافظ على صحتها برمضان بيجي وقت الافطار و بياكلو شو ما كان و بيزيد وزنهم و بيتدايقوا ).

وأكملت الفنانة السورية قائلة:(خلونا نحط نية بهالشهر انو اكلنا يكون صحي اكتر فيه خضرة و فواكي اكتر و لحوم اقل خاصة انو كلنا صرنا منعرف شو المداجن الكبيرة بتطعمي الحيوانات (هرمونات انتيبايوتيك و غيرو من أعلاف صناعية ضارة بتدخل جسمنا ) يعني اللحوم ما بقت نضيفة متل على زمن ستي و جدي ، و للاسف تبرمجنا برمجة خاطئة لوقت طويل انو الاكل الصحي متل اكل المستشفيات مالو طعم و هاد خطأ و غير حقيقي ابدا ),

و فنيا، قررت نسرين طافش عدم المشاركة في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، واعتذرت عن أكثر من عمل ومنها الجزء التاني من مسلسل (كسر عظم)، و مسلسل (مسار اجباري) إضافة إلى أكثر عمل في مصر، ولم توضح نسرين طافش سبب اعتذارها عن هذه الأعمال.

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