نسليهان أتاغول تشارك صورة لوالدتها.. والجمهور "نسخة طبق الأصل"!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالدة الممثلة التركية "نسليهان أتاغول" المعروفة للعالم العربي باسم "نيهال" من المسلسل الدرامي "حب أعمى".

صورة والدة نسليهان صدمت الجمهور لأنها بدت نسخة طبق الأصل من نسليهان سواء من رسمة العين والفم والأنف، وعلقوا "نسخة طبق الأصل" من والدتها.

يذكر أن نسليهان كانت قد خسرت والدها منذ حوالي الـ 4 السنوات بشكل مفاجئ، وقد حضر الجنازة وقتها حبيبها والذي أصبح زوجها لاحقاً الممثل قادير والممثل التركي "بوراك" الذي كان يشاركها تصوير مسلسل "حب أعمى".

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من جهة أخرى، تم منذ فترة تداول صور مجموعة صورة للجميلة التركية من أمام أحد الشواطئ وهي ترتدي مايوه السباحة، وبالبحث عن تاريخ الصورة وجد أنها تعود لعام 2015 وقد إنتشرت مؤخراً بشكل كبير.

كما تم تداول صورة جديدة للممثلة وهي ترتدي جمبسوت قصير وصل سعره إلى 155 دولار أمريكي، وتبين أن نفس الإطلالة كانت قد اختارتها زميلتها الممثلة التركية "هاندة أرتشيل" في مسلسلها الجديد "أنت أطرق بابي".

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يذكر أن نسليهان متزوجة من الممثل التركي "قادير أوغلوا" منذ حوالي الـ 4 سنوات بحفل كبير ضم الأهل والأصدقاء، وبوقتها كانت نسليهان تعيش أجمل أيام حياتها بعد الانتشار والنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حب أعمى" والذي جمعها بالممثل التركي "بوراك أوزتشيفيت" والذي كان الصديق السابق لزوجها قبل أن يدب الخلاف بينهما بسبب غيرة قادير على نسليهان من مشاهد الحب التي جمعتها بـ بوراك.

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أما فيما يتعلق بأعمالها الفنية، تطل نسليهان على جمهورها عبر مسلسل "ابنة السفير" الذي حقق نجاح كبير بموسمه الأول وبناءً على ذلك يتم تصوير الموسم الثاني، وتدور قصة العمل حول فتاة تدعى "ناري" ومشاكلها مع حبيبها "سانجار" الذي افترقت عنه، لكنها قرّرت فجأة العودة إليه في ليلة زفافه وقد أنجبت له طفلة، وسط أحداثٍ عائلية متشابكة، ويشاركها البطولة الممثل التركي "أنجين أكيوريك".

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