نصيحة حمو بيكا للمهندسين و الأطباء: (شغلوا دماغكم!)

رد مغني المهرجانات حمو بيكا، على الهجوم الذي يتعرض له حول الفارق المادي بين الأطباء والمهندسين وبين مطربي المهرجانات، وشن هجوما لاذعًا على منتقديه.

و قال بيكا في مقابلة مع برنامج (لحظات جريئة) المذاع على قناة (القاهرة والناس) والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم مساء الإثنين، على عدد من المهندسين والأطباء الذين ينتقدون بيكا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تفاوت الأجور بينهم وبينه، قائلاً: (هيفضل يقول كدة وهيفضل كدة طول حياته) ليرد عليه مقدم البرنامج: (هما بيحسوا إن الهرم مقلوب) ليرد بيكا (خلاص يعدلوه).

و استطرد بيكا: (ركز في شغلك أنت مهندس هاتني أبقى مهندس؛ إنت أهلك صرفوا عليك وأنا طول حياتي متبهدل كنت بشقى وبتعب وبنام على الرمل وانتوا بيتصرف عليكو وعايشين على الفرش)، حسب موقع المصري اليوم.

وتابع: (ما تشغل دماغك.. والا أنت عايز تنام والفلوس تجيلك.. في مثل بيقول اللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته).

يشار إلى أن حمو بيكا وقع ضحية لرامز جلال برفقة الراقصة لورديانا في ثالث حلقات برنامج المقالب (رامز عقله طار) الذي يعرض في شهر رمضان على قناة (MBC مصر).