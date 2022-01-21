نقابة الفنانيين السوريين تحسم خبر وفاة دريد لحام

انتشرت الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام.

ومن جانبها، نفت الفنانة تماضر غانم، رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين في سوريا ما تم تداوله من أنباء، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، تهاجم مروجي الشائعة: (يعني يا صفحات اللايكات التافهة، خليكن مشغولين بنشر صور التلج مو أحسن من نشر الإشاعات من الصبح، الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد لله).

وكانت شائعة وفاة الفنان السوري قد تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار مروجوها إلى أنه رحل إثر إصابته بأزمة قلبية.

من جهة أخرى، انهى الفنان دريد لحام تصوير فيلم (الحكيم) قبل عدة أشهر، والذي يتناول حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب، و

وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته دريد لحام في سوريا خلال الزمن الراهن، حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخّر وقته وطاقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبراتٍ مهنية وحياتية، فيكون بمثابة (الحكيم) لهم على المستويين المهني والاجتماعي.

يذكر ان الفيلم يشارك ببطولته روبين عيسى، محمد قنوع، ربى الحلبي، رامي أحمر، ليا مباردي، أحمد رافع، عاصم حواط، لوريس قزق، تسنيم باشا، راما زين العابدين ، وستحل الفنانة صباح الجزائري ضيفة شرف على الفيلم.