نقابة الممثلين تلغي عضوية خالد أبو النجا و عمرو واكد رسميا...إليك التفاصيل

خالد أبو النجا و عمرو واكد في الكونغرس الأمريكي

قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلغاء عضوية الفنان خالد أبو النجا، والفنان عمر واكد على خلفية لقائهما أعضاءً بالكونغرس الأمريكي، وتوجيه انتقادات لبلدهما. وفي وقت سابق شن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، هجوماً حاداً على الفنانين، بعد زيارتهما للكونغرس، والحديث عن الأوضاع الداخلية في مصر، وتوجيه الانتقادات لمؤسسات الدولة من الخارج.

واتهم عابد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (الحياة اليوم)، على فضائية (الحياة)، الفنانين بالاستقواء بالخارج، وتشويه سمعة مصر، رافضاً وصفهما بالفنانين، قائلاً: (الفنان شيء آخر.. الفنان نبض وإحساس للأمة، وليس كما يفعلان من تدويل القضايا بهذا الشكل)، حسب موقع إرم نيوز.

وكشف عابد مفاجأة بأن نائب الكونغرس الذي تبنى رؤية خالد وعمرو هو النائب توم مولنر، وهو في الأصل النائب الأمريكي الذي يدافع عن حقوق المثليين والشواذ جنسياً، حيث تأتي التصريحات في ظل ما ذكره خالد أبو النجا مسبقاً عن دعمه للمثليين في أكثر من تغريدة عبر صفحته على (تويتر).

وقال عابد: (الإخوان يحتمون بنائب في الكونغرس يدافع عن حقوق الشواذ والمثليين، وهو الصديق الأقرب لقطر، وما فعله خالد وعمرو يعد خروجاً عن تقاليد الأمم المتحدة، بل خروجاً عن الجنسية نفسها التي تعني الولاء والانتماء للوطن، وليس مهاجمته في الخارج).