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(نكتة بايخة) تشعل أزمة بين أصالة نصري و مجد القاسم

منشور 09 آب / أغسطس 2019 - 02:00
(نكتة بايخة) تشعل أزمة بين أصالة نصري و مجد القاسم
(نكتة بايخة) تشعل أزمة بين أصالة نصري و مجد القاسم

طرحت الفنانة أصالة، منذ أيام، أغنية بعنوان (نكتة بايخة) عبر موقع (يوتيوب) ضمن آخر ألبوماتها وأثير الكثير من الجدل، بسبب وجود أغنية تحمل نفس الاسم للفنان مجد القاسم وكانت اسمًا لألبومه الذى طرحه منذ عام، البعض رأى الأمر اقتباسًا وآخرون فسروه على أنه توارد أفكار.

الفنان مجد القاسم علق على الأمر  قائلا: (إنه أول واحد يطرح أغنية بعنوان (نكتة بايخة) وهو اسم الألبوم الذى طرحته منذ عام تقريبا وفوجئت بأغنية أخرى تحمل نفس الاسم)،حسب موقع اليوم السابع.

وتمنى مجد القاسم التوفيق للفنانة السورية أصالة، قائلا: (في النهاية أتمنى التوفيق للفنانة أصالة وكل واحد ينال حظه من النجاح).

 

 


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