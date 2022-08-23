نهى نبيل تكشف إصابة زوجها بورم حميد.. وهي تعاني من هذا المرض

كشفت مشهورة السوشال ميديا الكويتية نهى نبيل عن إصابتها بقرحة في المعدة وإصابة زوجها بورم حميد في القولون، مُشيرةً أن الأمور مرَّت بخير.

نهى نبيل تكشف إصابتها بحرقة المعدة وزوجها بورم حميد

شاركت نهى نبيل متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" صورة لطبيبها، الدكتور فهد الإبراهيم، من داخل المشفى، وعلَّقت: "إينن الدكتور شنو حبوب وصبور ويطمن الواحد.. عندي قرحة بالمعدة وبوحمد عنده ورم حميد بالقولون الحمد الله".

وأشادت بالطبيب، قائلة: "حبيت إنه ياخذ راحته بالشرح وما يوترج.. بالعكس سمح ويجاوب على أي سؤال ويعطيج كل التفاصيل".

وأجابت نهى نبيل عن أسئلة متابعيها الذين توجَّهوا عبروا حسابها للإطمئنان على صحتها، حيث سألتها أحدهم ما إذا كانت تجربة المنظار التي خضعت لها مؤلمة أم لا، لتجيبها: "وايد سهالات الحمد وبدون ألم نهائي.. والبنج عام بس مو قوي.. يعني تقومين بسرعة وتكملين يومج عادي إن شاء الله".









وأوضحت أن الورم الذي يعاني منه زوجها وراثي، لذلك يتطلب منه الأمر إجراء فحوصات دورية خوفًا من ظهوره مجددًا، وفي حال لم يعثر الأطباء على أي ورم آخر يصبح الفحص كل 10 سنوات.

ولفتت نبيل إلى أن الطبيب منعها من شرب القهوة والشاي والليمون والقهوة، مُعربة عن حزنها.

نهى نبيل تتحدث عن أعراض حرة المعدة

وتطرَّقت الفاشينيستا للحديث عن الأعراض المصاحبة لحرقة المعدة، من بينها: عسر بالهضم، وألم في البطن، وإمساك أو إسهال مزمن، وزيادة مفاجئة في الوزن، وغثيان، وانتفاخات بالبطن، وحرقة معدة، والشعور بالألم بعد تناول البهارات، وطلبت من متابعيها عدم السكوت والاكتفاء بشرب النعناع أو تناول حبوب تغليف المعدة.

وأكَّدت نبيل أنها لها بعد إجرائها عملية التنظير، مُشيرةً إلى أنه متوجهةً لإجراء إعلان تجاري، مُعلقةً: "توكلي على الله سهالات.. أنا سويتها وكملت يومي ورايحة أصور لكم إعلان بعد الحمد الله".