نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية من لاس فيغاس

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وتألقت نوال بملابس شتوية كاجوال، من شوارع لاس فيغاس، ونالت الصور اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز تعليقاتهم: (جميلة - متألقة).

وكانت قد طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة (قلبي على قلبه)، عبر (يوتيوب)، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها على (انستغرام).

وتقول كلمات الأغنية: (قلبي على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرني أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيوني بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيوني ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه).