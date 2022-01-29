نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

خضعت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لجلسة تصوير جديدة وظهرت نوال في إطلالتها وهي ترتدي قميص باللون الأبيض وبنطلال أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام) وأبدى جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبي جمهورها لحفلها الغنائي الذي ستحييه في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير /شباط المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على (تويتر)، قائلة:( خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق).