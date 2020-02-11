نوال الزغبي تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة (القوية)

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة (القوية) اليوم الثلاثاء، و التي صورتها في سوق قابل أحد أسواق منطقة جدة التاريخية، وسط مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع جيمي حداد.

وكتبت نوال عبر حسابها على (تويتر)، مقطع من الأغنية الجديدة (العين اللي ضحكتلك لما القدر جابك نفس العين هلق فرحت على غيابك)، مضيفة "استمعوا إلى أغنيتي الجديدة يوم 11/2/2020.

من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو/أيار المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.