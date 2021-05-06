نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين و هذا هو السبب...

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، خبر استقالتها عن نقابة الفنانين المحترفين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، رفضا لقرارات النقابة بعدم تدخل الفنانين في شؤون بلدها لبنان.

وكتبت نوال الزغبي: (نظرا للدور السلبي الذي يلعبه معظم الاحزاب والشخصيات والتيارات السياسية في لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالي والامني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقي الى مستوى المصلحة العامة).

وأوضحت أسبابها بالأنفصال، كالاتي:(ولما كان دور الفنان في الانظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس، نظرا للتأثير الكبير الذي يتمتع به الفنان على متابعيه، ولما كانت المواقف الاخيرة الصادرة لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام، او بتاريخ الفن او بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير منذ الأزل).

وأضافت حول ​استيائها من النقابة: (من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس... ولما لا يشرفني أن أرى وطني الحبيب وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين).

نوال الزغبي، مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت (بالنجمة الذهبية) وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية. و كانت آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية (عقلي وقف) الذي حقق 5.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة (روتانا) الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.