نوال الزغبي تصدم متابعيها بأجرأ ظهور لها و بروب الاستحمام!

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلا واسعا بين متابعيها، بعدما نشرت صوراً جريئة لها بعد الاستحمام.

وظهرت نوال الزغبي بالصور التي نشرتها عبر موقع (إنستغرام) وهي ترتدي روب استحمام أبيض من الحرير. وجلست على كرسي بوضعيات كشفت جزءاً من صدرها وساقيها.

نوال نشرت الصور الجريئة عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، و علقت الزغبي على الصور التي نشرتها قائلةً: ( اكتشف شغفك، أشعل روحك، أشعل نورك).

الصور تم التقاطها في أحد الفنادق بـ (لاس فيغاس) بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تواجدت نوال لإحياء عدد من الحفلات للجاليات العربية.