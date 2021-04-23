نوال الزغبي تكشف عن هديتها لجمهورها بمناسبة عيد الفطر

أعلنت الفنانة نوال الزغبي، عن أعمالها الجديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر).

و كتبت نوال الزغبي :(Mini album ) ما رح ينزل عالعيد وبيتضمن ٤ اغنيات

٢ باللهجة المصرية

١ باللهجة اللبنانية

١ باللهجة الخليجية

من انتاج شركة ‎#روتانا ‎#نوال_الزغبي

‏بس رح يكون في اغنيتين باللهجة المصرية منفردين وما رح يتصوروا كليب ورح ينزلوا على عيد الفطر).

من جهة أخرى، وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة غامضة عبر خاصية (ستوري) من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وكتبت نوال الزغبي: (شو في ناس مفكرة حالها ذكية أو بتتذاكى بتصرفات مفكرين انهن بيزعجونا، لا ما في شي بيزعجنا.# ذكاء).

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية (عقلي وقف) الذي حقق 5 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة (روتانا) الرسمية بموقع (يوتيوب).

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وروجت نوال الزغبي للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع (انستجرام) والذي أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.