نوال الكويتية تعتذر عن حفلها في السعودية الى جانب رابح صقر و السبب...

المطربة نوال الكويتية

قررت المطربة نوال الكويتية، الاعتذار عن المشاركة في حفل مهرجان (موسم الشرقية) في مدينة الحساء السعودية يوم 29 مارس/آذار الحالي، وذلك بسبب تعرضها إلى أزمة صحية.

وقالت نوال الكويتية: (جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقائكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني، على أن ألتقيكم فى مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن نوال كانت تستعد لتقديم الحفل الذي يشاركها فيه المطرب رابح صقر، والذي يقام تحت رعاية هيئة الترفيه وشركة (روتانا) وذلك تحت عنوان حفلات موسم الشرقية.