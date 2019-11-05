نوال الكويتية تعتذر عن حفلها في الرياض بعد تعرضها لوعكة صحية

كشفت شركة (روتانا للصوتيات والمرئيات)، عبر حسابها على (تويتر)، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض، حسب موقع صدى البلد.

وأعربت شركة (روتانا)، عن تمنياتها بالشفاء للفنانة نوال الكويتية، وأن تعود إلى جمهورها لاستكمال نشاطها الفني، بعد التعافي من وعكتها.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها نوال الكويتية، لوعكة صحية، فقد سبق وتعرضت لأخرى في شهر مارس/آذار من العام الجاري ، ولم تكشف عن تفاصيل تلك الوعكة آنذاك.

