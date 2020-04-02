نيرمين الفقي و حقيقة ارتباطها بهذا المصور

نفت الفنانة نرمين الفقي، الشائعة المتداولة بخصوص ارتباطها، التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر حساب مزيف على موقع (تويتر)، صورة تجمعها بشاب مكتوب عليها، تعليق: (الحمد الله ربنا كرمني بشريك حياتي ربنا يخليك ليا يا رب)، وهو ما نفته نرمين الفقي جملة وتفصيلا.

وكتبت نرمين عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستجرام): (الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقة، يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لان كميه الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم، ده رجل مصور الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان، انا برد على هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة وبعدين الأخبار من صفحتي الرسمية).