نيشان يحظى بأول لقاء تلفزيوني يجمع أنغام و زوجها أحمد إبراهيم في رمضان

ظهرت الفنانة أنغام، فى تسجيل أول لقاء تلفزيوني لها مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد زواجهما، وذلك خلال استضافتهما في الحلقة الأخيرة من برنامج (توأم روحي)، المقرر عرضه على أحد القنوات غير المصرية، في رمضان 2019، مع الإعلامي نيشان.

ونشر الإعلامي نيشان، مقطع فيديو لكواليس تصوير الحلقة من داخل الاستوديو، بينما كانت أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، يقطعان تورتة على هيئة قلب، وقال (مع النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، في أوّل لقاء تلفزيوني بعد زواجهما، صوّرنا الحلقة الأخيرة من (توأم روحي)، ليلة أمس.. وهذه رسالة أنغام.. جزيل الشكر لكميل طانيوس، طوني سمعان، جان نخول، واستوديو فيزيون).

وبعد تقطيع التورتة سألهما نيشان، (شو تقولوا للناس؟)، فقال أحمد إبراهيم : (أقول للناس يحبوا ويفرحوا)، بينما قالت أنغام (يحبوا الحياة ويفرحوا ولو قدروا يحبوا ولقوا الحب جاى لحد عندهم يفتحوا الباب)، حسب اليوم السابع.

وخلال شهر فبراير /شباط الماضي، كان مصدر فني، قد أكد أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في ألبومها الأخير، والذي يحمل عنوان (حالة خاصة جدا)، حيث وزع لها 6 أغان فى هذا الألبوم.



وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام، ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم – حينها - أن الزواج تم وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير/كانون الثاني في نفس يوم عيد ميلادها، جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم – آنذاك - عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث كتب (استمتعت جدًا بالتجربة خصوصا تسجيلي صوتك لكل أغاني الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة).





