نيكولا مزهر "لا أمانع أن تمارس أختى الجنس قبل الزواج".. فيديو!

حل الفنان اللبناني نيكولا مزهر أمس ضيفاً على برنامج "أنا هيك" من تقديم الإعلامي اللبناني "نيشان" عبر قناة الجديد.

تصريح أطلقه نيكولا قَلب السوشال ميديا رأساً على عقب وسبب جدل كبير، وجاء في التصريح: "أنا لا أمانع أن تمارس شقيقتي الجنس قبل الزواج، إحنا بـ 2020 والناس بتطور وصار في سوشال ميديا والكل عم يستعملها..البنات كانوا يتزوجوا ع عمر الـ 14 و 13 الي يعتبر صغير، اليوم مع التطور بنت الـ 22 أو 25 مش عدل إلها إنو ما تختبر جسدها وقدراتها"!

وأطلق الجمهور هجومه ضد نيكولا وكان من بين التعليقات "الديوت حبيبي هو يللي برضى عاختو انها تمارس الجنس عادي قبل الزواج وهو رضيان..مستحيل شب شرقي عندو ذرة شرف بيرضى بهيك فسق وفجور قد ماكان منفتح وعايشها"، وأضاف آخر "هاد مش متطور ابدا..هاد قلة دين".."هاذي مشكلتنا من سنين لما نجوف الغلط جدام عيونا نسكت ونقول تتطور وعولمة ناخذ الشي السيئ ونطبقه نقلد الدول الغربية في الأشياء المحرمة ونقول تتطور ضاعت أجيال بسبب هالتطور الله يثبتنا على دينه"، "أموت واعرف هم ليش م يتطورون في اشياء علميه ثقافيه فنيه او اي شيء يفيد ويستفاد منه ؟؟ ليش الشرق الاوسط والاخص ربعنا عندهم التطور دينك تحرر منه هويتك ك عربي مسلم تحرر منها خلاص حنا 2020 ‼️ليش التطور محصور فقط قلة الحياء عندهم"‼️

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