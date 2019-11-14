نيكول سابا تحيي جمهورها من قمرة قيادة الطائرة!

نشرت الفنانة نيكول سابا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وظهرت نيكول سابا في الفيديو داخل غرفة القيادة بطائرة متجهة من مصر إلى لبنان، على نفس طريقة محمد رمضان التي أثارت جدلا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقالت نيكول سابا:(كل الناس بتعرف إني كتير بحب طير، لكن من اليوم انكسرت الفوبيا، وأنا فخورة كتير بيكن).

وأثارت نيكول سابا جدلا بسبب هذا الفيديو وتلقت العديد من التعليقات من جانب جمهورها منها (على نفس طريقة محمد رمضان)، فيما أبدى متابع آخر إعجابه بها قائلا: (أحلى كابتن طيار).

