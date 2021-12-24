نيكول سابا و يوسف الخال يحتفلان بعيد زواجهما بتورتة و قبلة ساخنة

احتفلت الفنانة نيكول سابا بمرور عشر سنوات على زواجها من الفنان يوسف الخال وذلك عبر نشر فيديو وصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (أنستغرام).

وسيطرت على الفيديو مظاهر الحب والرومانسية حيث ظهرت من خلال الصور وهي تقبل زوجها بطريقة حميمة، امام كعكة تحمل رقم (10) وهي عدد سنوات زواجهما.

و كتبت نيكول سابا معلقة على الفيديو (حبيبي) كما قام يوسف الخال بنشر الفيديو على حسابه بموقع (إنستغرام) وكتب معلقًا : (الحب هو ظل الحياة). و قد تفاعل الجمهور مع الفيديو وقاموا بتهنئتهم وتمنوا لهم دوام السعادة.

على جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022 ، لتكون مفاجأة جديدة لجمهورها.

كما وانتهت نيكول سابا مؤخرًا، من تصوير فيلمها السينمائي الجديد (مفتاح الحب) الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.