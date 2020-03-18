نيللي كريم تتعافى و تستكمل تصوير مسلسلها الرمضاني

تعافت النجمة نيللي كريم من إصابتها التي تعرضت لها أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة بمسلسلها (100 وش)، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن المقرر أن تستأنف تصوير المسلسل اليوم الأربعاء بعد موافقة الأطباء على عودتها للتصوير، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت نيللي كريم قد تعرضت لإصابة في قدمها اليمنى، أثناء تصوير مشهد كانت تستقل من خلاله دراجة بخارية مع الممثل إسلام إبراهيم والذي كان يقود الدراجة، ويبدو أنه فقد السيطرة علي القيادة، فاصطدما كلاهما في سور.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى (سكر) تعمل فى صالون تجميل ، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء ( كوافير) خاص بها وتتوالى الأحداث.