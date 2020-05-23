نيللي كريم تثير حيرة متابعيها في أحدث إطلالة لها (صورة)

نشرت النجمة نيللي كريم أحدث صور لها عبر حسابها على موقع (تويتر)، وهي الصورة التي علقت عليها بكتابة اسم مصورها وهو المصور خالد فضة. كما ظهرت نيللي كريم التي تشارك في السباق الرمضاني من بوابة مسلسل (بـ 100 وش) التي تقوم ببطولته ويديها خالية من أي طلاء أظافر باستثناء اصبع وأحد، وهو الأمر الذي لاحظها متابعيها فور نشر الصورة مباشرة مثلما ظهر فى تساؤلاتهم، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (بـ100 وش) يوميًا على قناة الحياة ، وهو من بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وحنان يوسف، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.