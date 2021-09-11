نيللي كريم تستجيب لانتقادات الجمهور و تحذف صورتها (الجريئة)

تعرضت النجمة نيللي كريم لسيل من الانتقادات في التعليقات التي انهالت عليها بسبب صورة جريئة نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك).

و قد أبدى عدد من متابعي نيللي دهشتهم من نشرها لهذه الصورة، وظهورها على هذا النحو المثير الذي لم يعتادوا عليها منها طيلة مشوارها الفني، وعلى إثر هذا الهجوم اضطرت نيللي لحذف الصورة التي كانت قد علقت عليها بقولها: (أتمني لكم يوما سعيدا).

يذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد احتفلت بحفل زفافها مؤخرًا على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور وشقيق لاعب الاسكواش الشهير رامي عاشور في حفل كبير في مدينة الساحل الشمالي، وحضره عدد كبير من الفنانين ومنهم عمرو دياب وأحمد السقا وغيرهم.