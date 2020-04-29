نيللي كريم تضيء شموع الأمل لمرضى كورونا عبر حملة (شمعة الأمل)

أعلنت النجمة نيللي كريم الانضمام لحملة (شمعة الأمل)، للكاتب الفلسطيني الكندي شاكر خزعل، والتي تهدف لإضاءة الشموع الافتراضية للمرضى والمصابين والأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

وكتبت نيللي كريم عبر حسابها بموقع (إنستجرام): ( أنا انضميت لحملة #شمعة_الأمل للكاتب شاكر خزعل و نورت شمعة أمل باسم مصر للعالم).

و تابعت: (في ظل الظروف الراهنة إحنا محتاجين إننا ننشر الأمل وندي بعض القوة إننا نتخطى المرحلة ديه.. يلا انضمولنا ويلا بينا كلنا نولع شموع بأسمائنا من مصر. نزلوا التطبيق المجاني وزودوا شموع مصر والوطن العربي: candle.app)، حسب موقع اليوم السابع.

وتشارك النجمة نيللي كريم في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل (بـ100 وش)، ويعرض يوميًا على قناة (الحياة)، وهو من بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.