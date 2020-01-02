نيللي كريم توجه هذه الرسالة للعام الجديد: (شكرا لك...)

وجهت النجمة نيللي كريم رسالة لعام 2020 فى أول أيامه، متمنية منها أن تكون لطيفة و تأتي بالحب و السعادة، كما شكرت عام 2019 على كل الأحداث الجيدة والسيئة التى حدثت لها به، ونشرت نيللي صورة لها عبر حسابها بموقع (أنستجرام)، مصحوبة بتعليق :(سنة جديدة سعيدة للجميع .. لقد اخترت تلك الصورة ، لأنها تم التقاطها و انا في أفضل مزاج هذا العام .. شكرا لك 2019 على الأشياء الجيدة والسيئة التي حدثت لي .. و .. 2020 رجاء كن لطيف .. تعالى إلينا بفرح الحب والسعادة )، حسب موقع اليوم السابع.

وأحتفلت النجمة بليلة رأس السنة فى مدينة الغردقة، كما حضرت حفل الهضبة عمرو دياب الذي أقامه أمس، حيث نشرت عبر خاصية (ستوري) على موقع (أنستجرام،) صور من الحفل.