نيللي كريم جريئة و مثيرة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة المصرية نيللي كريم لجلسة تصوير مثيرة، بدت فيها كعروس بحر في وسط المياه والأشجار، تشرت عددا منها على صفحتها الرسمية على (فيسبوك).

هذا و قد نالت الصور اعجاب متابعيها وتلقت تعليقات منها (قمر، أيوا بقى على الجمال أحلى نيللى فى الدنيا وغيرها).

وفنيا، انتهت من تصوير حلقتين منفصلتين من مسلسل (جانب مظلم)، مع كل من إياد نصار وأحمد داوود، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية وهو من إخراج كريستوفر صابر.

كما و تواصل تصوير فيلم (السرب) بطولة النجم احمد السقا وآسر ياسين وشريف منير وكريم فهمي وآخرون، وتجسد أحد الأدوار الهامة ضمن أحداثه، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره.

الجدير بالذكر أن نيللي احتفلت الشهر الماضي بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور .