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نيللي مقدسي جريئة جدا في أحدث إطلالاتها: ( الأبيض هو القوة)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 03 حزيران / يونيو 2023 - 02:56
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي

البوابة-شاركت الفنانة  اللبنانية نيللي مقدسي متابعيها بصور من أحدث جلسة تصوير استهلت بها  موسم الربيع والصيف لهذا العام، و ذلك عبر حسابها على موقع (إنستغرام)

إطلالة نيللي جاءت جريئة للغاية، حيث طغى عليها اللون الأبيض، و (كروب) مزركش كشف عن رشاقة خصرها .و قد أرفقت الفنانة صورها بتعليق جاء فيه :( الأبيض هو القوة).

نيللي مقدسي

يذكر ان اخر اعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنيتها التي حملت عنوان  (لا تكبر راسك) التى تم طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع  (يوتيوب)، و هي من ألحان علي حسون ومن كلمات الشاعر فادي مرجان .

نيللي مقدسي

 

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