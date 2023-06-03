نيللي مقدسي جريئة جدا في أحدث إطلالاتها: ( الأبيض هو القوة)

البوابة-شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي متابعيها بصور من أحدث جلسة تصوير استهلت بها موسم الربيع والصيف لهذا العام، و ذلك عبر حسابها على موقع (إنستغرام)

إطلالة نيللي جاءت جريئة للغاية، حيث طغى عليها اللون الأبيض، و (كروب) مزركش كشف عن رشاقة خصرها .و قد أرفقت الفنانة صورها بتعليق جاء فيه :( الأبيض هو القوة).

يذكر ان اخر اعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنيتها التي حملت عنوان (لا تكبر راسك) التى تم طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب)، و هي من ألحان علي حسون ومن كلمات الشاعر فادي مرجان .