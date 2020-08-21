هالة صدقي ترد على فيديو (إنكار نسب طفليها) و تتوعد بالرد!

قالت النجمة هالة صدقي، إنها فوجئت بمقطع فيديو يظهر فيه أحد المحامين، يؤكد أن زوجها سامح سامي قد وكله لرفع قضية ضدها لإثبات نسب أبنائهما ويتهمها بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل.

وأكدت هالة أنها ستتقدم بشكوى لنقابة المحامين ضد هذا المحامي، الذي يحاول النيل منها والتشهير بها لنشره أخبارا كاذبة، حسب موقع مصراوي.

وأوضحت أنها كانت حريصة على عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أبنائها، كما أن محاميها تقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وضد زوجها، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء.

وكانت الفنانة قد أصدرت بيانا، جاء فيه:(يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه).