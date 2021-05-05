هاني سلامة يبرر النهاية المأساوية لمسلسل (بين السما و الأرض)!

حرص النجم هاني سلامة الرد على تعليقات جمهوره بعد نهاية مسلسل (بين السما والأرض)، بسبب النهاية المأساوية لأبطاله، مؤكدا إنه كان يختلف مع مخرج المسلسل ماندو العدل في البداية لرؤيتهما في النهاية، مؤكدا إنه كان مؤكدا إنه كان يريد أن تكون النهاية مفتوحة ليترك مساحة لخيال المتفرج.

وقال هاني سلامة في فيديو عبر حسابه بموقع (انستجرام) :(الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة.. الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها.. من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلي المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت)، حسب موقع اليوم السابع.

وتابع :(ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل ..بيبقي رؤية المحرج وهو شاف أن كدة هتبقي نهايته أحسن).

وشكل مسلسل (بين السما والأرض) عودة قوية للنجم هاني سلامة لجمهوره بعد غياب وهو المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وحقق العمل نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنان هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، والفنان محمود البزاوي، ومصطفى درويش، ونجلاء محمود، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وعمرو صالح، وندى موسى، ونورهان، والفنان أحمد بدير.

وتدور أحداث العمل، حول تواجد أبطاله داخل مصعد معلق، بعدما قررت إحدى العصابات تعطيله عمدًا، لمنع هاني سلامة، الذي يجسد دور الدكتور حميد، أستاذ فلسفة من الصعود، بسبب آرائه ضد الجماعات المتطرفة.