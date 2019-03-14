هاني شاكر يغني عبد الحليم في أولى حفلاته في السعودية

يحيي المطرب هاني شاكر، حفلا غنائيا ضخما لأول مرة في المملكة العربية السعودية، يوم 26 مارس/آذار الجاري، بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك بقاعة جدة هيلتون الكبرى، في الثامنة مساء.

ويقدم هاني باقة مميزة من أجمل أغانيه، بالإضافة إلى بعض أغنيات المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، كما قرر أن يجعل الأرباح العائدة من الحفل لصالح مرضى المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.