هاني شاكر يتعرض لعملية نصب في البحرين

البوابة-تعرض المطرب هاني شاكر لعملية نصب خلال حفله في البحرين، حيث لم يحصل على مستحقاته المالية عن الحفل الذي أقيم مساء أول أمس الإثنين 24 أبريل/نيسان في أحد فنادق البحرين وذلك ضمن حفلات عيد الفطر.

وقال هاني شاكر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي : (حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه أنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة).

ووسط هتافات وتصفيق الجمهور المحب لشاكر، وعد الفنان المصري جمهوره: (سنقضي أحلى سهرة مع أحلى جمهور في الدنيا، وكل عام وأنتم بخير).

من جانبها ، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة، وبينت الهيئة أنه فور تداول تلك المعلومات فقد بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية.