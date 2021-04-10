هاني عادل يحتفل بزفافه من الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود

احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على اللممثلة اللبنانية ديامان بو عبود في أحد الفنادق في دهب.

و ارتدى هاني عادل بدلة غير رسمية باللون الأبيض، بينما ارتدت العروس فستانا أبيض اللون بسيطا، مكتفيا باكسسوار للشعر دون الطرحة، وارتدت ليلا جاكيت بسيط فوق الفستان نظرا لبرودة الجو.

ووجه هاني رساله للعروسه حيث قال (هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك).

و أضاف: (بوعدك إني أحاول على قد ما أقدر طول ما أنتي طايرة لفوق مأشدكيش معايا على الأرض وأحاول أخف وأطير معاكي).

يشار إلى أن هاني عادل شارك مؤخرا في بطولة مسلسل (ليه لأ) الذي يعرض عبر منصة شاهد vip.

مسلسل (ليه لأ) من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.