هذا ما كشفه الطبيب الذي كان يشرف على علاج ابن الفنان طلال سلامه قبل وفاته!

الفنان طلال سلامة

كشف الطبيب الذي كان يشرف على علاج نجل الفنان طلال سلامة قبل وفاته عن الأسباب التي أدت به إلى الموت، وذلك من خلال تغريدته الأخيرة التي قدم فيها أحر التعازي للفنان السعودي.

وقال الطبيب عبر حسابه على موقع تويتر: "أصدق التعازي للأخ العزيز طلال سلامة في وفاة ابنه الغالي أحمد، مع العلم أنني كنت أشرف على حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له خلال طفولته، وقد شُفي منها تماماً، لذا جاءت وفاته مفاجئة لنا وغير متوقعة، خاصةً أنها حدثت أثناء نومه بصورة طبيعية، وكان قبل ذلك يمارس حياته ويدرس بشكل اعتيادي جداً. رحمه الله".

ليرد سلامة عليه بالقول: "الحمد لله على ما وهب وما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، واصطفى من أمانة، إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاك الله خيراً يا دكتور محمد وحفظك".

الجدير بالذكر أن أحمد الابن الأصغر للفنان طلال سلامة كان قد تعرض في طفولته لحادث سير أمام أنظار والده عندما كان ذاهبا ليأخذه من المدرسة وهو في عمر الـ8 سنوات، ودخل وقتها في غيبوبة لسنوات طويلة والبعض توقع حينما انتشر خبر الوفاة أن الحادث كان له أثر وسبب كبير في حالة الوفاة.