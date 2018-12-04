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هذا ما كشفه الطبيب الذي كان يشرف على علاج ابن الفنان طلال سلامه قبل وفاته!

هذا ما كشفه الطبيب الذي كان يشرف على علاج ابن الفنان طلال سلامه قبل وفاته!
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