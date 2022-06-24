هكذا احتفلت منى زكي بتخرج ابنتها الوحيدة

احتفلت النجمة منى زكي بتخرج ابنتها الكبرى لي لي من إحدى المدارس الدولية. و نشرت منى زكي مجموعة من الصورلابنتها من حفل التخرج، وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام) : (أحبك يا عزتي، وفخورة بكونك حالمة يا أعز أميرة بأفكار مبتكرة، وفي هذه المرحلة الجديدة من حياتك أعلم أنك ستنالين منها).

وتابعت في صورة أخرى كاتبة: (عمري كله، فخورة بيك يا أغلى حد).

وكانت لي لي كشفت في حوار سابق حبها للرسم، وأنها أطلقت علامة تجارية باسمها للرسم على الملابس والحقائب.

و كان الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي قد حافظا على أن يبقيا حياتهما الخاصة وأولادهما بعيدا عن الإعلام لسنوات طويلة. لكن مؤخرا ظهرت ابنتهما الكبرى (لي لي) معهما سواء في حفل حضرته معهما، أو حتى من خلال عملها الجديد الذي تستغل موهبتها في الرسم من خلاله.