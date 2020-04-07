هكذا احتفلت مي كساب بعيد ميلاد زوجها أوكا

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور (انستجرام) فيديو لها ومجموعه كبيرة من الفنانين لتهنئة زوجها الفنان أوكا بعيد ميلاده، حسب موقع صدى البلد.

وعلقت مي كساب على الفيديو قائلة : (كل سنه وانت الحياه ...ربنا يخليك لينا وتحقق كل اللى نفسك فيه).

مي كساب ستقدم في رمضان مسلسل إذاعي وهو (دفعة محمد صلاح) بطولة مصطفى خاطر وإنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامي مغاوري ويحيى محمود وفتحي سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجي، وتجسد مى كساب في الحلقات شخصية (مدرسه موسيقي) متزوجة مصطفى خاطر.