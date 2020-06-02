هكذا احتفلت يارا بعيد ميلادها مع جمهورها (صورة)

بمناسبة عيد ميلادها شاركت الفنانة يارا جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وعلقت يارا على الصوره قائلة :( ‏‏‏إنتوا وبعاد حسّستوني إنكم بالقلب خاصة بهالليله اللي حلّيتوها بوجوهكم الحلوة ووجودكم.. شكرًا كتير لكلّ يلّي شاركني بهالنهار المميّز واللي عيّدني من وين ما كنتوا.. فيكم وبحبكم بكبر وشكرًا)، حسب موقع صدى البلد.

ويذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها (مليت) مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.