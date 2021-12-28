هكذا احتفل أبناء هنا شيحة بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها بشكل بسيط للغاية، حيث حضر أبناؤها ومساعدتها، وتمنت هنا أمنية العام الجديد ثم أطفأت شمعة وسط كعكة من اللون الذهبي والأبيض تحمل صورتها.

وأبرز ما ميز صور احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها تواجد ابنيها، بساطة هنا، والتي كانت ترتدي ملابس شتوية ولم تتخلَ عن نظارتها النظر، و كعكة ميلاد تحمل صورتها، كما نشرت شقيقتها حلا شيحة صورة لهنا من احتفال عيد الميلاد من خلال خاصية القصص القصيرة علي موقع (إنستغرام) وعلقت عليها بـ(كل سنة وانتي بخير وسعيدة ومرتاحة يا هنوني).

وفي نفس السياق أعادت هنا شيحة ذكرياتها مع العائلة بمجموعة الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع (إنستغرام)، وتوثق بها أهم اللحظات في حياتها منهم وهي طفلة يحملها والدها ووالدتها، وأخرى برفقة أبنائها، كما ظهرت في صورة ثالثة برفقة شقيقاتها، إضافة إلى صورة من معرض والدها الفنان أحمد شيحة.

و فنيا، أكدت الفنانة هنا شيحة سعادتها بتجربتها السينمائية الجديدة (النهاردة يوم جميل) والذي شارك مؤخرا فى مهرجان (السينما الفرنكوفونية الدولي). وقالت هنا: (قدمنا فيلم لا يهدف إلى الربح و يناقش قضايا مجتمعية تخص المرآة المصرية ويطالب بوقف العنف ضدها بكل أشكاله، وهذه النوعية السينمائية نفتقدها بشكل كبير).

يذكر أن فيلم (النهاردة يوم جميل) بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وإيمي إسلام وانتصار وإيمي سلطان ورمزي العدل، ومأخوذ عن المجموعة القصصية (هضبة المقطم) للكاتب علاء سليمان سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي وإخراجها .