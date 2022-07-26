هكذا احتفل وائل جسار بعيد ميلاد ابنته التي أصبحت شابة

احتفل الفنان وائل جسار بعيد ميلاد ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

ونشر وائل جسار صورة سيلفي له بصحبه ابنته، وعلق عليها كاتبًا: (كل ما تكبري سنة يا بنتي عم بكبر فيكي بتمنالك تحققي كل احلامك بحبك تا تخلص الدني).

وطرح الفنان وائل جسار، أحدث أغانيه التي تحمل اسم (أنا مش مصدق) بالتعاون مع الموزع أحمد إبراهيم عبر تطبيقي (ديزر) و(أنغامي) للموسيقى، وموقع الفيديوهات (يوتيوب).

أغنية (أنا مش مصدق) من كلمات منصور الشادي ، الحان وليد سعد ، توزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، و قد حققت رواجا واسعا بين الجمهور.