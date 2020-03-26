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هكذا تقضي إليسا وقتها في الحجر الصحي

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 03:46
إليسا
إليسا

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها لا تغادر المنزل خلال فترة الحجر الصحي الذى يعيشه لبنان بعد تفشي فيروس كورونا. و أخبرت الفنانة متابعيها على (تويتر) أنها تقضي وقتها في البيت وحدها وهي لا تزور والدتها حرصًا على صحّتها، حسب موقع صدى البلد.
وأكدت أنها تمارس الرياضة وتتناول المأكولات الصحية، وهي بانتظار (نيتفليكس) لإصدار الموسم الجديد من المسلسل الشهير (كاسا دي بابيل).

وغردت إليسا قائلة (كورونا مش مزحة.. مع الإجراءات الجديدة خليكن ببيوتكن وخليكن بأمان كرمال اللي بتحبوهن وكرمالكن لأنو ما بتعرفو المكان العام شو ممكن يكون فيو فيروس. هيدي مش مزحة).


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