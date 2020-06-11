هكذا تقضي نادين نسيب نجيم إجازة الصيف (صورة)

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بصورة جديدة لها و هى تستمع بالعطلة الصيفية، عبر حسابها على (تويتر)، وظهرت نادين مستلقيه على أرجوحة وتستمع بأشعه شمس، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

و كانت نادين قد احتفلت بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 10 ملايين متابع، موجها الشكر لكل متابعيها على حبهم لها، وكتبت نادين قائلة: (شكرًا لـ10ملايين متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لى خلال 11 سنة جوڤاني وهاڤن كمان بقولولكم شكراً على محبتكم لماما نادين الله يديم المحبة و يزيدها).