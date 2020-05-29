هكذا ردت عبير صبري على تنمر أحد متابعيها بسبب (خيانة عهد)

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها على حسابها الخاص بـ(إنستغرام) بصور من كواليس تصوير مسلسل (خيانة عهد) الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.



وظهرت عبير في الصور برفقة يسرا وحلا شيحة وسلوى عثمان، حيث تلقت تعليقات من جمهورها يثنون على المسلسل ودورها فيه إلا أن أحد المتابعين علق على الصور كاتباً: (جميع فئات المجتمع خسرت بسبب كورونا إلا أنتوا يا فنانين على فكرة ده مش حسد ده قر)، لتنفعل عليه عبير وترد على تعليقه بقولها: (ربنا يديك على أد نيتك)، حسب موقع دنيا الوطن.



وكانت عبير صبري قد شاركت في مسلسل (خيانة عهد) الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا ، حلا شيحة ، وجومانا مراد ، وعبير صبري من إخراج سامح عبد ‏العزيز ، ومن تأليف أحمد عادل ، وأمين جمال‎ ، المسلسل من إنتاج العدل جروب.



