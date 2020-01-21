هكذا رد تامر حسني على رسالة حلا شيحة له

نشر الفنان تامر حسني على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي(انستجرام) صورة جديدة له برفقة الفنانة حلا شيحة .

وعلق تامر حسني على الصورة قائلا: (يا حلا ربنا يخليكي ايه الكلام الجميل دا ، انتي اللي انسانه جميله و طيبه و فنانه راقيه و تستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف و يارب اصدقاء و إخوات طول العمر . انتي عامله شغل رائع فعلًا في فيلم (( مش أنا )) ربنا يوفقك يا رب)، حسب موقع صدى البلد.

يأتي ذلك في رد على حلا شيحة التي كانت قد نشرت قبله قائلة: (مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا).

وتابعت حلا قائلة: (تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائي وجدع و اخ وصديق فرحانة اننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا و سعيدة اكتر اني عرفت إنسان صديق و اخ للعمر ).