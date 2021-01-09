هل تعتزل يسرا الفن إذا شفيت من فيروس كورونا؟

نفى مصدر مقرب من النجمة يسرا كل ما تردد طوال الساعات الماضية عن اتخاذها قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ للعبادة، إذا منّ الله عليها بالشفاء من فيروس كورونا، واستطاعت النجاة هي وزوجها من محنتهما المرضية، مؤكدا أن يسرا طلبت الدعاء لها بالفعل، ولا ترى تعارضا بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله.

و أشار المصدر نفسه إلى استقرار حالة الفنانة يسرا بعد خضوعها للعزل الصحي داخل منزلها، مؤكدا إنها استغنت بالفعل عن التنفس الصناعي، وصارت قادرة على التنفس بصورة طبيعية، ولكن حالتها المعنوية تدهورت عقب وفاة الكاتب المقرب إليها وحيد حامد، حسب موقع مجلة سيدتي.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي لا زالت تواجه عودة يسرا إلى التمثيل قريبا، تكمن في تضرر صوتها بشدة من فيروس كورونا، حيث تسبب التهاب الحلق في صعوبة شديدة بالكلام، ولكنها تتحسن مع العلاج.

وأكد المصدر نفسه أن يسرا لا زالت متمسكة بتعاقدها على بطولة فيلمها الجديد (ليلة العيد) ومسلسلها المنتظر عرضه بموسم دراما رمضان 2021 ويحمل اسم (حرب أهلية) وتشاركها البطولة هيفاء وهبي وعدد كبير من النجوم الجدد.

وكانت يسرا، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وحرصت على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة وكذلك جمهورها، في أول تعليق لها بعد الأزمة.