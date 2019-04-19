هل خضعت أيتن عامر لعملية تجميل؟ أحكم بنفسك!

بملامح وجه مختلفة، أطلت الفنانة المصرية أيتن عامر على جمهورها لدرجة أن عدد كبير منهم لم يتعرف عليها.

محمد كارتر، مدير التصوير وزوج الفنانة شيماء سيف، نشر صورة حديثة له مع الفنانة أيتن عامر، عبرحسابه على موقع (أنستجرام)، وعبر من خلالها على سعادته بلقائها، ولكن اندهش الجمهور من التغير الكبير في شكل أيتن.

الجمهور ظن للوهلة الأولى أنها شخص آخر، وتوقع البعض أن تكون الفنانة خضعت لعملية تجميل أو أن الماكياج الذي وضعته هو سبب هذا التغير الكبير في شكلها.

هذا و ستشارك أيتن عامر في السباق الرمضاني لعام 2019، من خلال مسلسل (طلقة حظ)، مع الفنان مصطفى خاطر.