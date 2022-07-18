هنادي الكندري ترزق بمولودها "نوح".. شاهد لمحات عن الاحتفال

رزقت الفنانة الكويتية هنادي الكندري بمولودها الجديد قبل عدة أيام، واحتفلت بقدومه في حفل عائلي بسيط مُزيَّن بالورود والهدايا اللطيفة للضيوف.

هنادي الكندري تحتفل بقدوم مولودها الجديد

وشاركت هنادي الكندري متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه لمحات عن الحفل، كاشفةً عن اسم طفلها الذي أطلقت عليه "نوح"، وكتبت: "“اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لي ولوالده واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.. بيبي نوح..ياروح روحي".

وبطبيعة الحال، لا بد أن تمنح هنادي ضيوفها هدايا تذكارية فاخرة من بينها محافظ جلدية أنيقة، وعلب مجوهرات على ما يبدو، وهدايا أخرى فاخرة.

واختارت الكندري إطلالة بيضاء أنيقة، مُرتديةً فستان طويل من قماش الحرير باللون الأبيض.

هنادي الكندري تعلن خبر حملها

ويذكر أن الفنانة قد أعلنت عن خبر حملها خلال استضافتها هي وزوجها الممثل محمد الحداد في برنامج "ليالي رمضان" مع الإعلاميين إلهام علي خالد سقر.

وفاجأت هنادي الكندري متابعيها والمشاهدين بإعلان خبر حملها لأول مرة وعلى الهواء مباشرة، بعد انتشار شائعات حملها بسبب صورها الأخيرة التي ظهرت بها بملامح مختلفة؛ ما دفع إلهام علي للغناء لها احتفالًا بالأخبار السعيدة.

وأشارت الكندري أنها علمت بخبر حملها قبل يوم واحد من تصوير مسلسلها "كيد الحريم"، الأمر الذي دفعها للتوتر خاصة أن حملها السابق كان صعبًا للغاية، كما ولدت أطفالها وهم في الشهر السابع.

من جهة أخرى، أعرب محمد الحداد عن قلقه إزاء صحة الكندري؛ بسبب متاعب الحمل التي ترافقها.

وكان الثنائي قد اختلفا على اسم طفليهما، فمحمد حداد يحب الأسماء الكلاسيكية وليست العصرية، بينما الكندري تحب الأسماء العصرية والغريبة، فقد أسمت طفليها التوأم "إيفا وآدم".



