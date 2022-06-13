هنادي مهنا تخطف الأنظار بآخر إطلالاتها.. وهذا سر خسارتها 50 كيلو غرامًا

تعرف الفنانة المصرية، هنادي مهنا، بجمالها الشبابي الملفت، فهي تتمتع بملامح ناعمة وابتسامة ساحرة، ودائمًا ما تلفت الأنظار في المنشورات التي تشاركها عبر حساباتها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة قد شاركت مؤخرًا عدة صور للإطلالة التي اختارتها لحضور إحدى الفعاليات، حيث تألقت مرتديةً فستانًا باللون البني مصنوع من قماش الحرير وهو من توقيع العلامة التجارية Le Collezioni، حيث جاء بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف v، بينما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها وتزيَّنت بقلادة ذهبية.

هنادي مهنا تكشف سر خسارتها الوزن

وفي وقت سابق، كشفت هنادي مهنا، عن سر خسارتها الوزن خلال الفترة الماضية، ولم يكن النادي الرياضي أو عملية جراحية وراء ذلك على الإطلاق.

حلَّت هنادي مهنا ضيفة في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وأشارت أنه اختفت من شهر ديسمبر 2020 إلى شهر يوليو 2021، وخلال تل الفترة كرَّست جهدها من أجل خسارة وزنها الزائد.

ولفتت المهنا إلى أنها جرَّبت العديد من الأنظمة الغذائية وتوجَّهت للصالات الرياضية من أجل ممارسة الرياضة، لكن كل ذلك لم يعد لها بالنفع، ولم ترى النتائج المرجوة؛ ذلك قررت اللجوء لدكتور تغذية، الذي ساعدها عل خسارة 50 كيلو غرامًا.

وأوضحت أن بعد رجوعها إلى مصر زاد وزنها كثيرًا بسبب الطعام الشهي الذي لا تستطيع مقاومته، مؤكدةً أنه لا يمكن مقارنة الأكل المصري بالأكل خارج مصر، وقالت: "مين هيلاقي محشي حمام ومسقعة ويسيبه؟ مينفعش الأكل ده يكون موجود في بلدنا وماكلوش".

يذكر ان الفنانة قدمت في موسم رمضان الدرامي الأخيرمسلسل "مكتوب عليا" الى جانب كل من: أكرم حسني، وأيتن عامر، وحنان سليمان وغيرهم من النجوم، و هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

